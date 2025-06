Schiacciati tra erosione e ’lavarone’ Il grido di allarme di Poveromo

Con l'estate alle porte, i balneari di Poveromo lanciano un appello urgente: l’erosione e il lavarone minacciano la bellezza delle nostre coste. Mentre in tutta Italia si parla di sostenibilità e recupero delle spiagge, qui si combatte una battaglia per il futuro del turismo balneare. È tempo di agire! La salvaguardia delle nostre spiagge è fondamentale per garantire un'estate all’insegna del sole e del mare.

Con il bel tempo di questi giorni, possiamo dire che la stagione balneare è iniziata. Ma tante sono le criticità e le preoccupazioni espresse da alcuni balneari della zona di Poveromo, costretti a dover fare i conti con i pochi metri di spiaggia rimasti. E non solo: la zona non è curata e montagne di ’ lavarone ’ occupano la spiaggia libera da oltre un mese e mezzo, con odori nauseabondi e pessima immagine per chi si ferma ai ristoranti sul mare. "I clienti si lamentano – spiega Alessio Giorgieri, titolare dell’"Osteria sul mare" – e se ne vanno. Non è possibile lasciare una zona turistica in queste condizioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schiacciati tra erosione e ’lavarone’. Il grido di allarme di Poveromo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Schiacciati Erosione Lavarone Grido Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Schiacciati tra erosione e ’lavarone’. Il grido di allarme di Poveromo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Schiacciati tra erosione e ’lavarone’. Il grido di allarme di Poveromo

Riporta lanazione.it: "Non è possibile lasciare una zona turistica di mare in queste condizioni. Quando si decideranno a intervenire?" ...

Erosione, il grido di allarme: "Il nuovo porto sarà una sciagura"

Secondo lanazione.it: Massa, 29 settembre 2015 - L’EROSIONE del litorale della costa apuo-versiliese e il porto di Marina di Carrara: se quest’ultimo viene allargato, andranno a sparire, gradualmente, intere ...