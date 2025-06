Scherma U17 Cus Catania | bronzo per Maria Roberta Casale ai Campionati nazionali Cadetti

Maria Roberta Casale, giovanissima promessa della scherma, conquista il bronzo ai Campionati Nazionali Cadetti di spada. Questo prestigioso riconoscimento non solo la colloca tra i migliori talenti Under 17, ma segna anche un passo significativo verso una carriera internazionale. In un periodo in cui l'Italia si sta affermando sempre più nelle competizioni sportive globali, la sua storia diventa un'ispirazione per molti giovani atleti pronti a sognare in grande.

Maria Roberta Casale conquista un prestigioso terzo posto al Campionato Nazionale Cadetti di spada, confermandosi tra i migliori talenti della categoria Under 17. La giovane atleta del Cus Catania, già protagonista della stagione con le convocazioni in azzurro agli Europei in Turchia e ai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Scherma U17, Cus Catania: bronzo per Maria Roberta Casale ai Campionati nazionali Cadetti

Cerca Video su questo argomento: Scherma U17 Cus Catania Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scherma, Cus Catania: Maria Roberta Casale bronzo ai Campionati (U17) - Sport -; Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2025 - Leonardo Reale e Vittoria Mocci nella sciabola, Francesco La Forza ed Elena Giampieri nella spada vincono i titoli Under 17 a Terni; Carola Calogiuri è vice campionessa italiana U17 di scherma ai campionati italiani cadetti a Terni; Catania, Festa della Repubblica: musei aperti il 2 Giugno alle Ciminiere - Musei -. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Scherma U17, Cus Catania: bronzo per Maria Roberta Casale ai Campionati nazionali Cadetti

Segnala cataniatoday.it: In semifinale, Casale è stata sconfitta 15-11 da Carola Calogiuri del club Scherma Lame Azzurre Brindisi, ma resta il grande risultato di una stagione che l’ha vista al vertice del ranking italiano tr ...

Scherma, 100 spadisti siciliani al Cus Catania per la seconda prova di qualificazione Cadetti e Giovani

Si legge su cataniatoday.it: 100 spadisti e spadiste U17 e U20 provenienti da tutta la Sicilia si sono presentati al PalaArcidiacono, l’impianto sportivo del Cus Catania “casa della scherma cusina”, per ottenere la qualificazione ...

Scherma – La 2° nazionale Cadetti veste Cus Catania con Maria Roberta Casale e il 3° posto di Gabriele Giovita

Come scrive lavocedellisola.it: Dopo la vittoria nella prima tappa nazionale U17 a Legnano (Milano), si è ripetuta anche nella seconda prova che si è svolta a Catania, imponendosi in finale 15-11 su Margherita Raiteri del Club ...