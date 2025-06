Scavi di Pompei bus esce dalla corsia e fa cadere una turista | la donna è in ospedale

Un episodio inquietante ha scosso l'ingresso del Parco Archeologico di Pompei: un bus ha abbandonato la corsia, investendo una turista. Fortunatamente, la donna è in codice verde, ma l'accaduto riaccende i riflettori sulla sicurezza dei trasporti nei luoghi di grande affluenza turistica. È fondamentale garantire percorsi sicuri per tutti, affinché la bellezza e la storia di Pompei non siano oscurate da simili incidenze.

Paura all'ingresso del Parco Archeologico di Pompei: un bus esce dalla corsia e fa cadere una donna, ora in ospedale ma fortunatamente in codice verde. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Da msn.com: Paura, al Parco archeologico di Pompei, per un bus che «nella salita verso Porta Marina superiore è fuoriuscito leggermente dalla corsia e ha spinto una delle transenne, buttando a ...

