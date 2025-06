Scappano dai carabinieri in Bmw e travolgono l’auto di una coppia | morto un uomo Gli arresti dopo la fuga | grave la moglie della vittima

Una notte tragica a San Matteo della Decima, dove una fuga dai carabinieri si è trasformata in una tragedia. Un uomo ha perso la vita e sua moglie lotta tra la vita e la morte dopo essere stati travolti da un'auto in fuga. Questo episodio mette in luce un fenomeno sempre più preoccupante: l’incoscienza di chi scappa dalla giustizia. Un invito a riflettere sul valore della sicurezza stradale e delle vite umane.

Stavano scappando dai carabinieri quando si sono andati a schiantare contro un’auto su cui viaggiavano marito e moglie. L’uomo è morto e la donna è ferita, ricoverata in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto la scorsa notte a San Matteo della Decima, una frazione di San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna. I tre che erano a bordo dell’auto che non si è fermata al controllo, tutti Nordafricani, sono scappati: 2 sono stati fermati poco dopo mentre il terzo, un 22enne che era alla guida, è stato bloccato a casa e fermato per omicidio stradale. Travolti mentre andavano a prendere il figlio da una festa. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

Pensionato sparito da giorni, l’allarme dei vicini: trovato morto da pompieri e carabinieri

Una terribile scoperta scuote la comunità: un pensionato, scomparso da giorni, è stato trovato morto dai pompieri e dai carabinieri.

Cerca Video su questo argomento: Scappano Carabinieri Bmw Travolgono Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Fuggono dai controlli dei carabinieri e travolgono l’auto di una coppia: morto il marito di 56 anni

Scrive bologna.repubblica.it: La tragedia a San Matteo della Decima, in provincia di Bologna. La donna è ricoverata all’ospedale Maggiore. I tre a bordo della Bmw che è scappata sono stati ...

Scappano a carabinieri e speronano auto

Come scrive ansa.it: Scappano a un posto di blocco dei carabinieri e dopo avere speronato un'altra macchina fuggono a piedi. E' successo in Valfontanabuona, lungo la statale 225. Uno dei fuggitivi, quattro in tutto ...

Scappano all'alt dei carabinieri e finiscono fuori strada con l'auto

Lo riporta rainews.it: La scorsa notte, in via San Giacomo a Laives, un'auto, con tre giovani a bordo, non si è fermata ad un posto di blocco dei carabinieri. I militari con due pattuglie l'hanno inseguita. L'auto ...