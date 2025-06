Scanavino accoglie Comolli alla Juve | La sua professionalità ed esperienza saranno fondamentali per rafforzare il club

La Juventus dà il benvenuto a Damien Comolli, un direttore generale con un bagaglio di esperienza che promette di rivoluzionare il club. Maurizio Scanavino sottolinea l'importanza di questa scelta strategica per rafforzare la squadra in un periodo di grandi cambiamenti nel calcio europeo. Questo ingaggio non è solo un passo avanti per i bianconeri, ma segna anche un trend di valorizzazione delle competenze tecniche nella gestione sportiva. Sarà interessante vedere come si tradurrà sul campo!

Scanavino accoglie il nuovo direttore generale Damien Comolli: le parole del Chief Executive Officer bianconero. Tramite un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato il suo nuovo direttore generale, Damien Comolli. Di seguito le parole di Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer bianconero, per accogliere l’ex presidente del Tolosa. PAROLE – ««Diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro a Damien Comolli. La sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali nel percorso di rafforzamento della Juventus». IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA JUVE SU COMOLLI .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Scanavino accoglie Comolli alla Juve: «La sua professionalità ed esperienza saranno fondamentali per rafforzare il club»

Leggi anche Dirigenza Juve, come cambia con l’arrivo di Comolli? Dal ruolo dell’ex presidente di Tolosa a Scanavino: importanti aggiornamenti - Con l'arrivo di Damien Comolli, ex presidente del Tolosa, la dirigenza della Juventus si prepara a significativi cambiamenti.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scanavino accoglie Comolli alla Juve: «La sua professionalità ed esperienza saranno fondamentali per rafforzare il club»

Come scrive juventusnews24.com: Scanavino accoglie il nuovo direttore generale Damien Comolli: le parole del Chief Executive Officer bianconero Tramite un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato il suo nuovo direttore genera ...

SCANAVINO accoglie Comolli: "Sua professionalità ed esperienza saranno fondamentali per la Juventus"

Riporta tuttojuve.com: La Juventus ha annunciato poco fa la nomina di Comolli nelle vesti di nuovo direttore generale. Di seguito le dichiarazioni ufficiali di Maurizio Scanavino ai canali ufficiali del club: ...

Comolli nuovo direttore generale della Juve: il comunicato ufficiale

Secondo corrieredellosport.it: La Juventus ufficializza l'ingresso in società di Damien Comolli, che dal 4 giugno 2025 assumerà il ruolo di Direttore Generale, con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino. "Lea ...