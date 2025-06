Scambio di ruoli a ‘Da noi… a ruota libera’ | Nek intervista Fialdini in una chiusura col cuore

Un finale di stagione sorprendente per "Da noi… a ruota libera"! Francesca Fialdini, in un intrigante scambio di ruoli, si è lasciata intervistare da Nek, regalando al pubblico un momento autentico e pieno di emozione. Questo cambio di prospettiva evidenzia una tendenza sempre più forte in TV: l’umanizzazione dei volti noti, che si mostrano vulnerabili e sinceri. Un’occasione imperdibile per scoprire il lato più umano dei nostri beniamini!

Un finale di stagione decisamente fuori dagli schemi per Da noi. a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio di Rai1. Nell'ultima puntata, Francesca Fialdini ha abbandonato la sua consueta postazione di padrona di casa per vestire i panni dell'intervistata. A guidare il racconto, in una conduzione inedita e coinvolgente, è stato Nek, al secolo Filippo Neviani. Francesca Fialdini: Un viaggio emotivo tra fede, amore e ascolto. La puntata si è trasformata in un vero e proprio viaggio emozionante e sincero, con al centro la storia personale di Francesca Fialdini. La conduttrice ha condiviso una confessione intima, svelando il ruolo centrale della fede nella sua vita: "Ad Assisi ho trovato delle risposte – ha raccontato – Le mie priorità si sono rovesciate.

