Scambiarono dissezione aortica per un mal di schiena medici di due ospedali prosciolti dal giudice

Un episodio inquietante di malpratica medica ha destato l’attenzione sul tema della diagnosi tempestiva. Due medici sono stati prosciolti dopo aver scambiato una dissezione aortica per un semplice mal di schiena, evidenziando la complessità delle condizioni rare. Questo caso solleva interrogativi sulla formazione e sull’aggiornamento del personale sanitario in un’epoca in cui l’accuratezza diagnostica è vitale. Può un errore costare una vita?

Nella stessa perizia in cui si assolvono i dottori, però viene sottolineato che sono stati in parte negligenti nelle loro diagnosi. "Ma la malattia era rara" Il giudice per l’udienza preliminare Angela Nutini ha prosciolto i due medici del pronto soccorso di Novi Ligure e dell’ospedale San Ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Scambiarono dissezione aortica per un mal di schiena, medici di due ospedali prosciolti dal giudice

