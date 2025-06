Scadenze giugno 2025 | esami di Stato fine delle lezioni elenchi aggiuntivi GPS

Giugno 2025 si avvicina e con esso un crocevia cruciale per studenti e insegnanti: la fine delle lezioni, gli attesi esami di Stato e l'uscita degli elenchi aggiuntivi GPS. Questo mese segna non solo la conclusione di un ciclo, ma anche l'inizio di nuove opportunità nel mondo della scuola. Preparati a scoprire come queste scadenze possano influenzare il tuo futuro educativo e professionale!

Le scadenze per la scuola del mese di giugno riguardano la fine delle attività didattiche, gli esami di Stato, terza fascia ATA, elenchi aggiuntivi GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Comandi docenti e dirigenti scolastici 2025/26, domande entro il 4 giugno. 150 unità previste. Tutte le novità con scadenze, criteri di selezione e regole per le assegnazioni. NOTA

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota n.71700 del 9 maggio, delineando le modalità di individuazione e assegnazione di docenti e dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2025/26.

