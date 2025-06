scacciacani nello zaino denunciato 14enne arma trovata a scuola

Un episodio inquietante scuote le scuole italiane: un 14enne sorpreso con una pistola scacciacani nel proprio zaino a Perugia. L'arma, priva del tappo rosso, sottolinea l'urgenza di un dialogo più profondo sui temi della sicurezza e della responsabilità giovanile. Questo fatto non è isolato, ma fa parte di un trend preoccupante che richiede attenzione. Come possiamo prevenire situazioni simili? La risposta è nella formazione e nella comunicazione aperta.

A scuola con la pistola, una scacciacani a salve. Tra libri e quaderni, l'arma, senza tappo rosso di identificazione. Una scoperta avvenuta per caso che ha fatto scattare subito l'allarme in una scuola di Perugia. È stato denunciato il ragazzo di 14 anni nel cui zaino è stata trovata l'arma. A scoprirla, mentre cercavano altro, i docenti dello studente. Era scomparso il cellulare di un professore ed, evidentemente mettendo tra le ipotesi per spiegare come mai lo smartphone non si trovava più, gli insegnanti hanno preso in considerazione anche la possibilità che qualche studente se ne fosse impossessato.