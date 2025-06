Sbravati Juve via anche lui con Giuntoli? La proprietà ha già scelto | ecco la decisione sul responsabile del settore giovanile

La Juventus si appresta a un cambio di rotta, con la possibile partenza di Sbravati insieme a Giuntoli. La proprietà sembra puntare su una nuova visione per il settore giovanile, facendo eco a un trend sempre più forte nel calcio: investire nelle nuove generazioni. Sarà interessante vedere come questa strategia influenzerà il futuro bianconero. Il cambio nella dirigenza potrebbe rivelarsi una mossa cruciale per il rilancio del club.

Sbravati Juve, via anche lui con Giuntoli? La decisione della proprietà sul futuro del dirigente bianconero. Che cosa filtra. Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, l’unico reduce della squadra di Cristiano Giuntoli alla Juventus sarà Michele Sbravati: il suo ruolo di responsabile del settore giovanile non è in discussione. Sbravati, dunque, rimarrà in bianconero a differenza di tutto il gruppo di Giuntoli. Si attendono ora solo le comunicazioni ufficiali da parte del club bianconero sulla separazione. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sbravati Juve, via anche lui con Giuntoli? La proprietà ha già scelto: ecco la decisione sul responsabile del settore giovanile

