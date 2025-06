Sblocca lo smartphone del figlio ucciso a coltellate | c' è il video del presunto killer

A un anno dal tragico omicidio di Michael Boschetto, una scoperta sconvolgente emerge dal suo smartphone: il video del presunto killer, Giacomo Friso. Questo caso riaccende il dibattito sulla sicurezza e la giustizia in Italia. Cosa si nasconde dietro a questi frame? Le immagini potrebbero rivelare dettagli cruciali per comprendere un dramma che ha scosso la comunità. Una storia che invita a riflettere su come la tecnologia possa svelare verità inaspettate.

A un anno dal delitto di Villafranca Padovana il padre di Michael Boschetto ha trovato i frame le immagini nel telefono del figlio. Si vede Giacomo Friso, che è accusato di omicidio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sblocca lo smartphone del figlio ucciso a coltellate: c'è il video del presunto killer

Leggi anche “È l’assassino!”. Italia, sblocca il telefono del figlio morto e trova la prova che risolve il caso - Una scoperta shock scuote l'Italia: il padre di Michael Boschetto sblocca il telefono del figlio e trova un video cruciale che può finalmente risolvere un omicidio avvenuto a Villafranca Padovana.

