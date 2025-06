Sblocca l' iPhone del figlio ucciso e trova il selfie dell' assassino a pochi istanti dal delitto

Un drammatico colpo di scena ha riaperto le ferite della famiglia Boschetto: il padre di Michael, ucciso nel 2024, ha sbloccato l'iPhone del figlio trovando un selfie dell'assassino a pochi istanti dal delitto. Questo inquietante ritrovamento ci ricorda quanto la tecnologia possa giocare un ruolo cruciale nelle indagini, rivelando verità nascoste e collegandosi al crescente dibattito sull'uso dei dati digitali nella giustizia. Un dettaglio che potrebbe cambiare

Un colpo di scena inquietante e straziante ha scosso la famiglia di Michael Boschetto, il 32enne ucciso a coltellate nella notte del 27 aprile 2024. A distanza di un anno dal delitto, il padre della vittima è riuscito a sbloccare l’iPhone del figlio, restituito dai carabinieri dopo i rilievi. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Sblocca l'iPhone del figlio ucciso e trova il selfie dell'assassino a pochi istanti dal delitto

Leggi anche Palermo, senzatetto accoltellato e ucciso in strada: indagini in corso, si cerca l’arma del delitto - A Palermo, un senzatetto romeno di 48 anni è stato tragicamente accoltellato e ucciso in strada, in viale dei Picciotti.

Approfondimenti da altre fonti

Sergio Muniz, la malattia del figlio Yari, la blackface a Tale e quale, la vittoria all'Isola dei famosi. «Son; Kate Middleton, il look blue navy che omaggia Lady Diana: dall'abito (realizzato in lana italiana) agli orecch; Giacomo Friso si è filmato con il cellulare di Michael Boschetto dopo averlo ucciso: dal telefono della…. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Riapre l'IPhone del figlio ucciso, ci trova il selfie del killer

Come scrive ansa.it: Il padre di un ragazzo ucciso a coltellate in Veneto un anno fa è riuscito finalmente a sbloccare il cellulare (un IPhone) del ragazzo, che gli era stato restituito dai carabinieri, e tra le immagini ...

Il papà di Michael Boschetto sblocca l'iPhone del figlio ucciso e scopre il video con il volto di Giacomo Friso: nelle immagini la scena del delitto

Riporta msn.com: PADOVA - Giacomo Friso si inquadra con il cellulare per pochi secondi. Dice qualcosa ma le parole si perdono, incespicano. Non si capisce. Poi si passa ...

Il figlio fu ucciso a coltellate, riapre il cellulare del ragazzo e trova un selfie del killer

Da msn.com: L'uomo è riuscito finalmente a sbloccare l'IPhone del ragazzo, che gli era stato restituito dai carabinieri, e ha trovato un selfie di Giacomo Frisio a giudizio per l'omicidio. Dopo averlo accoltellat ...