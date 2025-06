Sarri ritorna in Serie A | nuovo incarico per l’ex Juventus accordo trovato Dove allenerà nella prossima stagione gli aggiornamenti

Maurizio Sarri torna in Serie A e questa volta guiderà la Lazio! Dopo l'esperienza alla Juventus, il tecnico toscano è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. In un calcio sempre più competitivo, il suo ritorno segna un momento cruciale per i biancocelesti, desiderosi di risalire le posizioni in classifica. Riuscirà Sarri a ripetere il suo successo? La curiosità cresce!

Sarri torna in Serie A: nuova avventura per l’ex Juventus, accordo trovato. Dove allenerà nella prossima stagione, novità importanti. Maurizio Sarri torna sulla panchina della Lazio: l’accordo è stato raggiunto e il tecnico toscano sarà ufficialmente il nuovo allenatore biancoceleste. Lo riferisce Matteo Moretto. Dopo settimane di contatti e riflessioni, le parti hanno trovato l’intesa definitiva, sancendo così il ritorno di Sarri a Formello. Per lui si tratta di una nuova avventura nella Capitale, dove era già stato protagonista tra il 2021 e il 2023. La società ha scelto l’esperienza e la filosofia di gioco dell’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus per rilanciare il progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sarri ritorna in Serie A: nuovo incarico per l’ex Juventus, accordo trovato. Dove allenerà nella prossima stagione, gli aggiornamenti

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lazio, si lavora al ritorno di Sarri: contatti continui, pronto un biennale. Le news; Sarri torna alla Lazio? Incontro tra dirigenti e agenti dell'allenatore, le condizioni e i dettagli del contratto; Allenatore Lazio: Lotito lavora al ritorno di Maurizio Sarri; Clamoroso alla Lazio, può tornare Sarri. È in pole per il dopo-Baroni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lazio, Maurizio Sarri sarà di nuovo l'allenatore biancoceleste: pronto un contratto biennale con opzione, lunedì la firma

Scrive eurosport.it: SERIE A - Dopole dimissioni nel 2024 il toscano torna in sella ai biancocelesti per far dimenticare le delusioni dello scorso anno. Con Lotito è tutto sistemato ...

Serie A. Ritorni, divorzi e tanti dubbi: panchine roventi

Da msn.com: Dal ritorno di Allegri al Milan al divorzio di Gasperini dall’Atalanta per approdare alla Roma, dal possibile addio di Inzaghi all’Inter ai dubbi della Juventus, avanza la rivoluzione sulle panchine d ...

Lazio, è fatta per il Sarri-bis: contratto biennale con opzione, mercoledì la firma

Come scrive msn.com: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. La missione del ds biancoceleste Angelo Fabiani in Toscana è andata a buon fine ed è stato trovato un accordo totale con il tecnico, che tornerà sulla ...