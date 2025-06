Sarri Lazio è fatta per il ritorno dell’allenatore | l’ex Juve alle firme con il club biancoceleste Tutti i dettagli

Maurizio Sarri pronto a tornare sulla panchina della Lazio: è ufficiale! Dopo l’esperienza alla Juventus, il tecnico ritorna nel club biancoceleste, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Questo rientro non solo riaccende le speranze dei tifosi laziali, ma si inserisce anche in un trend di rilancio per gli allenatori “di casa”, sempre più apprezzati in un calcio in continua evoluzione. La firma è attesa a breve: cosa ci riserverà questa nuova avventura?

Sarri Lazio, è fatta per il ritorno del tecnico. I dettagli sul futuro dell’allenatore ex Juventus. Come confermato da Sky Sport, è prevista per oggi la chiusura per il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Nella giornata di domani, invece, arriverà la firma dell’allenatore ex Juventus con la società biancoceleste. Un’altra big, dunque, ha già scelto il nuovo allenatore: l’ex tecnico bianconero e del Napoli tornerà a guidare la Lazio dopo le dimissioni della stagione 2023-2024. Ci siamo. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sarri Lazio, è fatta per il ritorno dell’allenatore: l’ex Juve alle firme con il club biancoceleste. Tutti i dettagli

Allenatore Lazio: Lotito lavora al ritorno di Maurizio Sarri

Maurizio Sarri torna prepotentemente in corsa per il ruolo di allenatore della Lazio, con il presidente Lotito che lavora per un suo possibile ritorno.

