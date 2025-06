Sarri-Lazio ci siamo | tutto pronto per il ritorno | CM IT

Maurizio Sarri è pronto a tornare alla guida della Lazio, e l'attesa per il suo ritorno accende l'entusiasmo dei tifosi. Questo passaggio segna un momento cruciale per la squadra biancoceleste, in un campionato dove le ambizioni di riscatto si fanno sempre più pressanti. Sarri, con la sua filosofia di gioco appassionante e la capacità di valorizzare i talenti, promette di riportare la Lazio ai suoi antichi splendori. È il momento di ricominciare!

In casa biancoceleste deciso il ritorno del tecnico toscano: tutto pronto dopo l’apertura degli scorsi giorni Dopo l’apertura degli scorsi giorni arriva la chiusura. Una chiusura che sembra definitiva in senso positivo. Perché Maurizio Sarri è pronto a tornare a sedersi sulla panchina della Lazio. Lazio, Sarri verso il ritorno: tutto definito (Lapresse) – calciomercato.it L’esperienza di Marco Baroni sembra prossima quindi a concludersi dopo una sola stagione. Un’annata in cui la Lazio ha sfiorato fino all’ultimo la Champions League, ma alla fine ha concluso addirittura senza neppure conquistare una qualificazione in Europa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sarri-Lazio, ci siamo: tutto pronto per il ritorno | CM.IT

