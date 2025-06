Sarabanda Celebrity | la seconda puntata con Max Giusti e Iva Zanicchi

Sarabanda Celebrity si riconferma un successo, con Max Giusti e Iva Zanicchi che animano la seconda puntata! Questo format rinnovato non è solo un gioco, ma un viaggio nel mondo dei VIP dove musica e divertimento si intrecciano. In un’epoca in cui la nostalgia per i programmi cult è tornata di moda, Sarabanda riesce a catturare il pubblico, regalando emozioni e sorrisi. Non perdere le sfide!

La seconda puntata di Sarabanda Celebrity prosegue con successo, confermando l'interesse del pubblico verso questa versione speciale del celebre game show musicale dedicato ai VIP. La trasmissione, condotta da Enrico Papi, si distingue per la sua formula coinvolgente e per le sfide tra squadre composte da personaggi noti del mondo dello spettacolo. In questo articolo vengono analizzati i dettagli della puntata, gli ascolti registrati e la composizione delle squadre partecipanti. andamento degli ascolti e debutto della trasmissione. Sarabanda Celebrity ha riscosso un notevole interesse fin dal suo debutto, andato in onda domenica 25 maggio.

SARABANDA CELEBRITY: ENRICO PAPI RIPORTA SU ITALIA1 IL LEGGENDARIO GAME MUSICALE

Domenica 25 maggio su Italia 1 alle 21.20, ritorna “Sarabanda Celebrity,” il celebre game musicale condotto da Enrico Papi.

