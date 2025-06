Sarà un PSG più forte senza Mbappé | il capolavoro di Luis Enrique ha reso ‘normale’ la partita più importante | Primapagina

Il PSG sembra pronto a sorprendere tutti: eliminato il dubbio legato a Mbappé, l'allenatore Luis Enrique ha saputo costruire una squadra che funziona come un ingranaggio perfetto. Questo approccio potrebbe segnare un nuovo trend nel calcio, dove il collettivo supera il singolo talento. La Champions League è alla porta e, per la prima volta, il Paris Saint-Germain potrebbe dimostrare che, talvolta, è l'unità a fare la forza. Curiosi di vedere cosa succederà?

2025-05-31 Calciomercato.com riporta quanto segue: "Sarà un PSG più forte senza Mbappé": il capolavoro di Luis Enrique, ha reso 'normale' la partita più importante. La prima Champions League del Paris Saint-Germain è il capolavoro di Luis Enrique. Non solo per come si è imposto in finale travolgendo 5-0 l'Inter: è riuscito dove tutti hanno fallito, ha trasformato un'ossessione in una favola meravigliosa. Il 31 maggio 2025 sarà una data che i tifosi parigini non potranno mai dimenticare.