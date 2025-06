Sarà Sarri-bis per la Lazio domani la firma per un contratto biennale Di Marzio

La Lazio si appresta a riabbracciare Maurizio Sarri, pronto a ripartire dopo un anno di transizione. Con il tecnico toscano al timone, i biancocelesti puntano a riscrivere la storia e tornare protagonisti in Europa. È interessante notare come la scelta di riportare Sarri segni un cambio di rotta ambizioso in un calcio sempre più competitivo. Domani sarà ufficiale: si apre una nuova era all'Olimpico!

La Lazio riaccoglierà Maurizio Sarri dopo le dimissioni avvenute la scorsa stagione. La permanenza di Marco Baroni sulla panchina biancoceleste è durata solamente un anno e un deludente settimo posto in classifica, che non ha portato alla qualificazione alle competizioni europee. La Lazio si prepara al Sarri-bis, domani la firma sul contratto. Alla Lazio, dunque, sono pronti a ripartire con l’ex Sarri. Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito: Oggi ci sarà un incontro tra il ds della Lazio, Angelo Mariano Fabiani, e Maurizio Sarri: domani la firma dell’allenatore toscano. Altro colloqui che arriva 4 giorni dopo quello andato in scena lo scorso giovedì sera in un ristorante a Roma tra il dirigente della Lazio e l’agente di Sarri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sarà Sarri-bis per la Lazio, domani la firma per un contratto biennale (Di Marzio)

