Sapori musica e colori | a Conversano torna la ' festa delle ciliegie'

Dal 31 maggio al 2 giugno, Conversano si trasforma in un palcoscenico di sapori e colori con la XXI edizione della ‘Festa delle Ciliegie’. Un evento che celebra l’“oro rosso” locale attraverso degustazioni, musica e tradizioni. Quest’anno, più che mai, le ciliegie diventano simbolo di sostenibilità e qualità. Non perdere l’occasione di scoprire come il gusto possa unire comunità e valorizzare il territorio!

Conversano torna a essere protagonista e lo fa con il suo 'oro rosso'. E'i n programma da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno la XXI edizione della 'Festa delle ciliegie', organizzata dall'associazione Sapori di Conversano, con i suoi associati Acli, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Feder.

