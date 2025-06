Santopadre si prepara ad accogliere il Campionato Italiano Slalom ACI SPORT

Santopadre si prepara a vivere un weekend all'insegna della velocità e della passione, accogliendo il Campionato Italiano Slalom ACI Sport. La riunione tra l’Amministrazione comunale e la Scuderia Santopadre Racing Team segna l’inizio di un evento che non solo celebra il motorsport, ma unisce la comunità attorno a una tradizione in crescita. Un'occasione imperdibile per gli appassionati e un trampolino di lancio per il turismo locale!

Nei giorni scorsi nella sede comunale di Santopadre si è svolta una riunione tra l'Amministrazione comunale e la Scuderia Santopadre Racing Team. Erano presenti il sindaco Giampiero Forte, il vice sindaco Lorenzo di Sotto, gli assessori Lucia Scappaticci e Roberto Argo e Carmine Ricci in.

Santopadre si prepara ad accogliere il Campionato Italiano Slalom ACI SPORT; Sora – La Regione finanzia l'Estate, soddisfazione in Comune; Sora – Ospedale in piazza, c'è anche la Banca dei Capelli.

