Santiago Castro | l' infortunio lo tiene fuori dal mercato ma punta al 2026

Santiago Castro, il promettente attaccante dell'Albiceleste, è stato bloccato da un infortunio proprio quando sembrava pronto a brillare. Ma non tutto il male viene per nuocere: la sua assenza ha fatto crescere l'interesse sul mercato, facendolo diventare un nome caldo per il 2026. In un calcio sempre più competitivo, le avversità possono trasformarsi in opportunità. Riuscirà Castro a tornare più forte di prima? La scommessa è aperta!

E’ proprio vero che non tutti i mali, anche nel calcio, vengono per nuocere. Il male che a marzo mise ko Santiago Castro, ovvero la contusione al piede rimediata alla sua prima convocazione con l’Albiceleste che di fatto ha privato Italiano del suo centravanti più strategico per un paio di mesi, un effetto positivo l’ha avuto: il nome di Castro è uscito repentinamente dai radar del mercato. A marzo un giorno sì e l’altro pure si scriveva di un Castro entrato nel mirino dell’Inter, desiderosa di fare di Santi un nuovo Lautaro Martinez, l’attaccante argentino a cui Castro peraltro non ha mai fatto mistero di ispirarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Santiago Castro: l'infortunio lo tiene fuori dal mercato, ma punta al 2026

Santiago Castro guida il Bologna al trionfo: un trofeo che cambia lo status

Santiago Castro guida il Bologna al trionfo, un successo che cambia le sorti del club. "Quest'estate si parlava solo di addii, ma noi, che siamo rimasti, abbiamo dimostrato il contrario", afferma soddisfatto.

