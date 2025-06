Sant’Ambrogio nel nome di Picchi | Bombardiamo il mondo di bontà

Il quartiere di Sant'Ambrogio si illumina di cultura e bontà! Il festival "Sale – Sant’Ambrogio in Festival" ha registrato il tutto esaurito, un segnale chiaro della voglia di comunità e celebrazione. Giulio Picchi celebra non solo il successo degli eventi, ma anche l’importanza di valorizzare le tradizioni locali in un mondo sempre più globalizzato. Un invito a tutti: bombardiamo il mondo di bontà!

"Sant’Ambrogio ha registrato il tutto esaurito. Gli eventi al Teatro del Sale sono andati sold out con grande entusiasmo anche per le attività in giro per il quartiere" racconta soddisfatto Giulio Picchi, fondatore di ’ Sale – Sant’Ambrogio in Festival ’, la manifestazione ideata per rendere omaggio al quartiere e alla figura di Fabio Picchi. Dopo tre edizioni in crescita, l’iniziativa si conferma come un appuntamento atteso non solo dagli abitanti della zona ma da tutta la città. "Da settembre partiremo subito con l’organizzazione della quarta edizione – aggiunge Picchi –. Il festival è cresciuto tanto, è ormai un evento cittadino, con un programma che coinvolge ogni angolo del quartiere". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sant’Ambrogio nel nome di Picchi: "Bombardiamo il mondo di bontà"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Sant Ambrogio Nome Picchi Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Sant’Ambrogio nel nome di Picchi: Bombardiamo il mondo di bontà; Firenze, all’Astra film e cena in memoria di Fabio Picchi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sant’Ambrogio nel nome di Picchi: "Bombardiamo il mondo di bontà"

Si legge su lanazione.it: Oggi ultimo giorno del festival Sale: pranzo con i Baustelle e cena in piazza dei Ciompi per beneficenza "Gli eventi in teatro sono andati sold out con grande entusiasmo anche per le attività del quar ...

Bombardiamo il mondo di cose buone, Sant’Ambrogio in festa nel segno di Fabio Picchi

intoscana.it scrive: Terza edizione di Sale da giovedì 29 maggio tra cene evento e iniziative culturali dedicate al cibo per un dialogo tra le anime del quartiere ...

Sale, Sant’Ambrogio in Festival: il cibo come linguaggio universale

Si legge su msn.com: Firenze, 28 maggio 2025 – ’Bombardiamo il mondo di cose buone’. È questo il motto scelto per l’edizione 2025 di Sale– Sant’Ambrogio in Festival, la manifestazione nata per omaggiare il quartiere e la ...