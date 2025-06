Santa Maria delle Stelle Da Maria Teresa d’Austria alle sfide contemporanee | Orgoglio del territorio

Scopri la storia affascinante di Santa Maria delle Stelle, un simbolo di accoglienza che attraversa i secoli. Dallo xenodochio medievale agli interventi illuminati di Maria Teresa d'Austria, questo luogo racconta di un orgoglio territoriale che oggi si confronta con le sfide contemporanee. Un invito a riflettere su come la tradizione possa ispirare nuove forme di solidarietà e inclusione nella nostra società. Non perdere l'opportunità di immergerti in questa narrazione ricca di significato!

Dallo “xenodochio“ dell’anno Mille al primo "Luogo di accoglienza dei poveri infermi" realizzato all’interno di un monastero carmelitano dai Trivulzio, signori del Borgo dal 1499 al 1688. Fino al 1770, l’anno in cui, con "reale dispaccio", Maria Teresa d’Austria, Imperatrice vedova, Regina d’Ungheria e di Boemia, Duchessa di Milano e di Mantova approvò la trasformazione del monastero carmelitano di Melzo in Ospedale Santa Maria delle Stelle. Era il 31 maggio. 255 anni per l’ ospedale di Melzo, orgoglio del borgo. Una messa alla presenza di autorità e cittadini per onorare la ricorrenza: "Un patrimonio di umanità e valore, e una storia da preservare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Santa Maria delle Stelle. Da Maria Teresa d’Austria alle sfide contemporanee: "Orgoglio del territorio"

