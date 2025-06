Sanremo 1970 | storia e curiosità del festival della canzone italiana

Sanremo 1970: un capitolo straordinario nella storia della canzone italiana. Questo festival, privo di artisti internazionali, ha messo in luce il talento di emergenti e veterani, contribuendo a definire un'epoca musicale ricca di innovazioni. Curiosità? La competizione ha visto la nascita di brani che sono diventati evergreen, riflesso di un'Italia in cambiamento. Scopri perché questa edizione continua a far parlare di sé!