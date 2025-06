Sanità Verì | Mai sospese le indennità ai medici di base nelle sedi disagiate

In un periodo in cui la carenza di medici è al centro del dibattito pubblico, l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, chiarisce una posizione fondamentale: le indennità per i medici di base nelle sedi disagiate non sono mai state sospese. Questa decisione si colloca in un contesto più ampio di valorizzazione della medicina di prossimità, cruciale per garantire assistenza nelle aree più isolate. È tempo di ripensare il nostro approccio alla salute!

Le indennità aggiuntive per i medici di medicina generale che scelgono sedi disagiate non sono mai state sospese. A ribadirlo è l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, rispondendo alle polemiche legate alla carenza di medici, in particolare nelle aree interne e montane dell'Abruzzo. «La.