Sanità Ricci ci dica cosa farà

La sanità è al centro del dibattito politico, e le parole di Emanuele Petrucci risuonano come un campanello d'allarme. La crescente preoccupazione per le strutture sanitarie locali richiede risposte concrete. I cittadini vogliono sapere quali progetti Ricci ha in mente: sarà capace di affrontare le sfide attuali o lascerà spazio all’incertezza? Questo momento cruciale potrebbe definire il futuro della nostra salute pubblica. Chi risponderà a queste domande?

"Ricci ci dica cosa intende fare sulla sanità ". E’ il succo delle domande che pone Emanuele Petrucci, sindaco di Mombaroccio e coordinatore provinciale di Base Popolare, il partito dell’ex governatore Gian Mario Spacca che ha deciso di sostenere Acquarolialle regionali (anche se diversi fuoriusciti hanno preferito Ricci). "Con il rispetto dovuto a chi aveva manifestato interesse per aprire un dialogo con il partito che rappresento – scrive Petrucci – vorrei sottoporre all’onorevole Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, qualche domanda e precisamente: Primo. Il suo iniziale interesse a dialogare con Base Popolare è improvvisamente venuto meno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sanità, Ricci ci dica cosa farà"

