Sanità nuova inchiesta sugli appalti a Napoli | Servizi anti legionella | 28 indagati

A Napoli, la sanità è al centro di una nuova inchiesta che svela un comitato d'affari dietro appalti strategici, tra cui quello per la prevenzione della legionellosi. Con 28 indagati tra manager e politici, questa vicenda mette in luce un problema più ampio: la trasparenza nei contratti pubblici. In un periodo in cui la salute è prioritaria, è fondamentale garantire servizi efficienti e puliti. Cosa ne pensano i cittadini?

Manager, politici e funzionari riuniti in un comitato d'affari capace di pilotare appalti strategici, come quello del servizio di prevenzione del rischio legionellosi nei distretti dell'Asl. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sanità, nuova inchiesta sugli appalti a Napoli: «Servizi anti legionella: 28 indagati»

Cerca Video su questo argomento: Sanità Nuova Inchiesta Appalti Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Gare truccate e mazzette nella sanità, diverse accuse non passano il vaglio della Cassazione: processo da rifare; News: Appalti truccati e legami politici: l'inchiesta sull'Asl Napoli 1 dal 2018 al possibile processo; Caserta, «clan, sanità e gare su misura». Gli indagati: niente favoritismi; Il cartello degli appalti truccati, salgono a 46 gli indagati: ci sono imprenditori, due sindaci e consiglieri comunali. 🔗Su questo argomento da altre fonti