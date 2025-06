Sanità la Savo fa il punto sull' ospedale di Alatri | 7 Mln di euro sono il segnale del nostro impegno

La sanità in provincia di Frosinone è al centro dell’attenzione, con 7 milioni di euro destinati all'ospedale di Alatri che testimoniano un impegno concreto. Durante la recente riunione a Ferentino, il sindaco Cianfrocca ha sollevato questioni importanti riguardo alle criticità strutturali. Questo intervento non solo migliora i servizi locali, ma si inserisce in un trend più ampio di rinnovamento sanitario, fondamentale per garantire un futuro migliore alla comunità. Rimanete aggiornati!

A Ferentino nelle ore scorse si tenuta una riunione con la quale si è fatto il punto sulla situazione della sanità in provincia di Frosinone e si è parlato anche dell'ospedale di Alatri. Nei giorni scorsi il sindaco Cianfrocca aveva parlato di alcune criticità presenti ed aveva chiesto un.

