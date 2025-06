Sanità a Vibo Valentia Primerano Città Attiva | Andiamo avanti con determinazione per tutelare la nostra salute e quella dei nostri figli

La salute è un diritto fondamentale e la voce di Daniela Primerano, rappresentante del movimento Città Attiva, risuona forte nella lotta per il benessere del Vibonese. Con determinazione, richiede un’attenzione maggiore alle criticità sanitarie locali, in un contesto nazionale dove il tema della salute è sempre più cruciale. Nel momento in cui ogni cittadino chiede cure dignitose, l'impegno collettivo diventa imprescindibile. È tempo di farci sentire!

“Andiamo avanti, più convinti e determinati che mai, per rivendicare il diritto alla salute e alle cure”. È questo il messaggio forte lanciato da Daniela Primerano, rappresentante del movimento civico Città Attiva, che torna a sollecitare attenzione sulle criticità del sistema sanitario nel Vibonese. Un appello che si fa grido di lotta civile: “È per i nostri figli che stiamo lottando – afferma Primerano – perché con il nostro esempio impareranno che nella vita non bisogna mai arrendersi”. La denuncia non si limita alla richiesta di interventi immediati, ma si rivolge direttamente alle istituzioni: “Pretendiamo risposte da chi ricopre ruoli di responsabilità – incalza – perché la sanità deve essere un diritto per tutti, e non un privilegio per pochi”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Sanità a Vibo Valentia, Primerano (Città Attiva): “Andiamo avanti con determinazione per tutelare la nostra salute e quella dei nostri figli”

