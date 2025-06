San Marino da record ai Giochi dei Piccoli Stati | 31 medaglie e 8 ori ad Andorra

San Marino conquista il palcoscenico internazionale con un trionfo senza precedenti ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, collezionando ben 31 medaglie, di cui 8 ori! Un risultato che non solo celebra il talento degli atleti sammarinesi in discipline come nuoto e atletica, ma segna anche un momento di orgoglio nazionale. Questa vittoria dimostra come anche le piccole realtà possano brillare nel grande panorama sportivo europeo, ispirando nuove generazioni a sognare in grande!

San Marino firma il miglior risultato della sua storia ai Giochi dei Piccoli Stati. Protagonisti nuoto, atletica e nuoto artistico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - San Marino da record ai Giochi dei Piccoli Stati: 31 medaglie e 8 ori ad Andorra

Doppio oro per San Marino nel tiro a volo ai Giochi dei Piccoli Stati

San Marino celebra due medaglie d'oro nel tiro a volo ai Giochi dei Piccoli Stati ad Andorra, confermando ancora una volta il talento di Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, già protagonisti a Tokyo 2020.

San Marino firma il miglior risultato della sua storia ai Giochi dei Piccoli Stati. Protagonisti nuoto, atletica e nuoto artistico

Andorra saluta i Giochi con la cerimonia di chiusura: passaggio di testimone a Monaco

Giochi dei Piccoli Stati d'Europa ad Andorra: Jasmine Verbena porta l'oro a San Marino nel nuoto artistico solo tecnico

