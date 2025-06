San Marco Avenza | Pier Paolo Pantera nuovo allenatore Roberto Crudeli direttore sportivo

La San Marco Avenza si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva con l'arrivo del nuovo allenatore Pier Paolo Pantera e del direttore sportivo Roberto Crudeli. In un momento in cui il calcio locale cerca di rinvigorire le proprie radici, questa mossa potrebbe segnare l'inizio di una stagione all’insegna della rinascita. Riusciranno i nuovi leader a riportare entusiasmo e risultati sul campo? La curiosità cresce!

La San Marco Avenza ha sciolto le riserve e svelato due importanti novità nell’area tecnica in funzione della prossima stagione. Sono stati ufficializzati, infatti, i nomi del nuovo allenatore Pier Paolo Pantera e del direttore sportivo Roberto Crudeli che vanno a rimpiazzare rispettivamente Francesco Leone e Gabriele Panizzi. Del possibile arrivo di Pantera sulla panchina rossoblù si era già vociferato negli ultimi giorni. Per il tecnico massese, classe 1985, sarà la prima esperienza come allenatore principale ma può vantare al suo attivo 9 anni di gavetta ad alto livello in qualità di collaboratore sia in Lega Pro che nei Dilettanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - San Marco Avenza: Pier Paolo Pantera nuovo allenatore, Roberto Crudeli direttore sportivo

Cerca Video su questo argomento: San Marco Avenza Pier Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

San Marco Avenza: Pier Paolo Pantera nuovo allenatore, Roberto Crudeli direttore sportivo; La San Marco Avenza ufficializza: Paolo Pantera in panchina e Roberto Crudeli nuovo DS; Promozione A. Novità per l'area tecnica del San Marco Avenza; La San Marco Avenza ufficializza: Paolo Pantera in panchina e Roberto Crudeli nuovo DS. 🔗Approfondimenti da altre fonti

San Marco Avenza: Pier Paolo Pantera nuovo allenatore, Roberto Crudeli direttore sportivo

Riporta sport.quotidiano.net: La San Marco Avenza ha sciolto le riserve e svelato due importanti novità nell’area tecnica in funzione della prossima stagione. Sono stati ufficializzati, infatti, i nomi del nuovo allenatore Pier ...

La San Marco Avenza ufficializza: Paolo Pantera in panchina e Roberto Crudeli nuovo DS

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

San Marco Avenza: Paolo Pantera possibile nuovo allenatore per la Promozione Toscana

Riporta lanazione.it: La San Marco Avenza valuta Paolo Pantera come nuovo allenatore per la Promozione Toscana, puntando su esperienza e giovani.