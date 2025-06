San Giorgio di Piano ospita il torneo Boca | calcio e cultura argentina in festa

San Giorgio di Piano si transforma in un angolo d'Argentina grazie al Torneo Boca, dove calcio e cultura si intrecciano in una festa imperdibile. Un'iniziativa che celebra l'amore per il futbol e offre uno spaccato della vivace tradizione sudamericana, portando un pezzo di Buenos Aires nella Bassa. Non perdere l'occasione di immergerti in questa festa di sport, colori e tradizioni, un evento che promette di diventare un appuntamento annuale imperdibile!

L’Argentina e il futbol sbarcano nella Bassa. San Giorgio di Piano si veste a festa, da capitale del calcio per un torneo che punta ad avviare un percorso duraturo. Il tutto in salsa sudamericana. E così il nome non poteva che essere Boca, richiamando il club di Buenos Aires anche nei colori. Tra Piazza del Mercato, via della LibertĂ e la Chiesa di San Giorgio nascerĂ il cuore pulsante della manifestazione, con il campo da gioco unico installato al centro del paese. Da martedì al 7 giugno, dalle 18,30 fino a mezzanotte, andranno in scena le sfide tra le squadre iscritte: quindici team che si contenderanno il premio da 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - San Giorgio di Piano ospita il torneo Boca: calcio e cultura argentina in festa

