Samuele il frate medico | Dal pronto soccorso alla vita in parrocchia ho trovato la mia strada

Da pronto soccorso a vita in parrocchia: la straordinaria metamorfosi di fra Samuele Casali, un medico di Loreto che ha scelto la spiritualità. A Macerata, la storia di questo frate Cappuccino ci ricorda quanto sia importante seguire il proprio cuore, abbracciando nuove strade. Con un percorso che unisce scienza e fede, fra Samuele offre una riflessione profonda su come le vocazioni possano trasformarsi, in un’epoca in cui la ricerca di significato è più viva che mai

Macerata, 1 giugno 2025 – Da medico a frate. È la storia di fra Samuele Casali, cinquantenne di Loreto, approdato da quasi sei anni nella chiesa dei Cappuccini a Macerata. Nell'ottobre 2003 si è laureato in Medicina all'Università Politecnica delle Marche, ad Ancona, e il mese successivo ha preso l'abilitazione. Ma già il 4 agosto era entrato in convento al Centro di pastorale giovanile e vocazionale dei frati cappuccini delle Marche, a Civitanova Alta. "A metà percorso universitario, nel 2000, ho iniziato il cammino di conoscenza e discernimento in quella che sarebbe stata la mia strada – spiega fra Samuele –, il senso che volevo dare alla mia vita.

