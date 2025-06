Samuel sottolinea | Inter capisco il disappunto ma non buttare tutto via!

Walter Samuel, ex difensore nerazzurro, ha commentato con rassegnazione la pesante sconfitta dell'Inter in finale di Champions League contro il PSG. "Capisco il disappunto, ma non buttate tutto via", ha esortato. In un momento in cui la pressione sul calcio italiano è altissima, le parole di Samuel invitano a riflettere: ogni passo falso può trasformarsi in opportunità per il futuro. La resilienza, come nella storia dell’Inter, potrebbe rivelarsi la chiave del riscatto.

Walter Samuel ha parlato nel post-partita di PSG-Inter, finale di Champions League vinta 5-0 dai transalpini. Di seguito le sue parole. IL RAGIONAMENTO – Walter Samuel si è così espresso a Sky Sport al termine di PSG-Inter: « Fa male vedere questa sconfitta da parte dell’Inter, ma non c’è stata partita. Il PSG ha vinto meritatamente la gara contro i nerazzurri. Ovviamente il disappunto è enorme per i calciatori dell’Inter, dato il risultato finale, ma non si deve gettare al vento tutto quanto è stato fatto in questi quattro anni. I nerazzurri hanno infatti realizzato un grande lavoro finora, sarebbe un peccato disperderlo». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Samuel sottolinea: «Inter, capisco il disappunto ma non buttare tutto via!»

