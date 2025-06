Samuel di La Promessa estorce Lujan ruba crocifisso e svela bugie a Maria Fernandez

Il personaggio di Padre Samuel, interpretato da Daniel Schroeder in "La Promessa", è destinato a far parlare di sé. La sua audace scelta di rubare ai ricchi per sostenere i poveri lo rende un moderno Robin Hood, ma la sua complessità va oltre. La scoperta delle sue bugie a Maria Fernandez promette di scuotere le dinamiche della trama. Un tema attuale che invita a riflettere su giustizia e moralità: fino a che punto ci si può spingere in nome del bene?

Padre Samuel, interpretato da Daniel Schroeder, si distingue per il suo curioso comportamento. Apparentemente, egli ruba ai benestanti per aiutare i meno fortunati. Questo aspetto, che lo rende simile a un moderno Robin Hood, sarà portato alla luce gradualmente nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La rivelazione è destinata a toccare profondamente il cuore

