Samsung Galaxy S25 Edge non è fragile e un video lo conferma

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge è stato messo alla prova da JerryRigEverything, dimostrando di essere più resistente del previsto. In un'epoca in cui la fragilità degli smartphone è al centro del dibattito, questo test rappresenta una svolta importante. Scoprire come ha superato prove estreme non solo cattura l'attenzione degli appassionati tech, ma riflette anche l'evoluzione nella ricerca della durabilità nel design dei dispositivi. Non perderti il video che svela tutto!

Lo staff di JerryRigEverything ha testato la resistenza di Samsung Galaxy S25 Edge. Scopriamo insieme come se l'è cavata L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy S25 Edge non è fragile e un video lo conferma

Scopri altri approfondimenti

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile

Samsung ha svelato il Galaxy S25 Edge, un dispositivo che segna il nuovo standard per il design ultrasottile.

Cerca Video su questo argomento: Samsung Galaxy S25 Edge Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Behind Slim: come Samsung ha progettato Galaxy S25 Edge per superare ogni limite; Galaxy S25 Edge: Samsung racconta lo sviluppo del suo smartphone più sottile; Offerte su Samsung Galaxy S25, S25 Edge (a 1.169€, non è mai costato così poco) e S25 Ultra: ecco qual è il modello giusto in base alle vostre esigenze; Samsung spiega come ha fatto a rendere Galaxy S25 Edge così sottile e potente. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Aspre critiche per il Samsung Galaxy S25 Edge e la sua batteria

Lo riporta geekissimo.com: Cominciano ad arrivare le prime critiche per il Samsung Galaxy S25 Edge, soprattutto per quanto concerne la sua batteria. Chiunque abbia anche il minimo interesse per gli smartphone probabilmente sa d ...

Il nuovo S25 Edge ha superato i test di JerryRigEverything

Riporta msn.com: Galaxy S25 Edge: lo smartphone ultrasottile di Samsung supera brillantemente il temuto test di resistenza alla piegatura di JerryRigEverything.

Samsung Galaxy S25 Edge offre prestazioni inaspettate in un nuovo video di test di piegatura

Segnala notebookcheck.it: L'S25 Edge è l'ultima e più sottile aggiunta alla linea di smartphone Galaxy di Samsung Android. Nonostante la sua apparente fragilità, non è stato esente dalla famosa batteria di test di tortura Jerr ...