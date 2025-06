Sammaurese | Nuova Era con Antonino Asta e BP Global in Serie D

La Sammaurese è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia! Con Antonino Asta al timone e la BP Global come nuova proprietà, il club si prepara a una stagione di grandi cambiamenti in Serie D. L’aria di rinnovamento non riguarda solo l’allenatore, ma promette di trasformare radicalmente la squadra. In un calcio sempre più competitivo, sarà interessante vedere come la Sammaurese affronterà questa sfida! Rimanete sintonizzati!

Sarà una Sammaurese molto rinnovata quella si presenterà ai nastri di partenza della undicesima stagione consecutiva in serie D. Come si sa da alcuni mesi, la società ormai è completamente nelle mani della BP Global, ma molto altro cambierà a partire dall’allenatore che non sarà Stefano Protti, assieme a lui lasceranno gli spogliatoi del ’Macrelli’ anche molti dei calciatori che hanno conquistato la salvezza nel playout contro il Corticella. Ma andiamo con ordine. Sarà Antonino Asta il nuovo tecnico della Sammaurese, al suo fianco avrà Giuseppe ’Pino’ Lorenzo che è stato promosso dal settore giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese: Nuova Era con Antonino Asta e BP Global in Serie D

