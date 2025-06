Salvatore Esposito svela | Temevo l’addio di Conte cosa mi aveva detto la sera dello Scudetto

Salvatore Esposito rivela i suoi timori per l'addio di Conte, svelando una conversazione emozionante avvenuta la sera dello Scudetto. In un periodo in cui le squadre cercano stabilità e visione a lungo termine, la conferma del tecnico partenopeo rappresenta una chiave per un futuro brillante. Rimanendo a Napoli, Conte non solo garantisce continuità, ma alimenta anche speranze di un nuovo ciclo vincente. I tifosi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo!

L'attore napoletano Salvatore Esposito racconta i suoi timori riguardo un possibile addio di Conte e la conversazione nella sera dello Scudetto. Alla fine Antonio Conte resterà a Napoli. Il tecnico del Napoli ha preso questa decisione al termine di una serie di incontri con il presidente De Laurentiis che lo hanno convinto della bontà del progetto Napoli e delle ambizioni della società. Ha parlato con grande gioia di questa scelta l'attore napoletano e tifosissimo azzurro Salvatore Esposito, intervistato da "L a Gazzetta dello Sport " a margine della serata dedicata ai Nastri D'Argento Grandi Serie, in cui ha anche vinto un premio per la serie "Piedone-Uno sbirro a Napoli".

Salvatore Esposito: "Conte? Temevo se ne andasse. E ora con De Bruyne..." - Salvatore Esposito, il carismatico volto di "Piedone - Uno sbirro a Napoli", ha svelato un retroscena sorprendente su Antonio Conte durante la serata dei Nastri d'Argento.

