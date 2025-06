Salvatore Esposito | Conte? Temevo se ne andasse E ora con De Bruyne

Salvatore Esposito, il carismatico volto di "Piedone - Uno sbirro a Napoli", ha svelato un retroscena sorprendente su Antonio Conte durante la serata dei Nastri d'Argento. Temendo la partenza del mister, l'attore ha condiviso le sue emozioni per il trionfo del Napoli, in un contesto di rinascita calcistica che sta coinvolgendo tutta Italia. Scoprire cosa ha rivelato sulla stella De Bruyne farà vibrare i cuori dei tifosi!

A margine della serata dedicata ai Nastri d'Argento Grandi Serie, Salvatore Esposito ha raccontato le emozioni vissute durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli e ha rivelato un piccolo retroscena su Antonio Conte. L'attore napoletano, che ha ricevuto il premio speciale per la serie tv "Piedone - Uno sbirro a Napoli", ha detto la sua anche sull'ormai imminente arrivo di Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Salvatore Esposito: "Conte? Temevo se ne andasse. E ora con De Bruyne..."

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Salvatore Esposito fuori per infortunio: salterà il match contro il Cosenza

Oggi pomeriggio, Salvatore Esposito si sottoporrà a esami diagnostici per accertare l'entità del suo infortunio subito nel match di venerdì.

Cerca Video su questo argomento: Salvatore Esposito Conte Temevo Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

La proposta di Esposito ai tifosi: "Facciamo un'altra festa per la permanenza di Conte"

msn.com scrive: La bella iniziativa suggerita dall'attore e scrittore Salvatore Esposito per celebrare la permanenza di Antonio Conte nel Napoli.

Salvatore Esposito: "Ringrazieremo il decimo posto! Con Conte reset mentale, vada via chi non vuole restare"

Scrive msn.com: Salvatore Esposito, attore, è intervenuto a "Napoli ... esistente e venivano messe in un contesto. Parlo come Antonio Conte? E’ quello che fa la differenza e quest’anno si è visto.

NAPOLI CAMPIONE D'ITALIA - Conte con gli attori Marco D'Amore e Salvatore Esposito

Si legge su napolimagazine.com: Il Napoli è campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia. Grande festa al Maradona, con tanti personaggi della musica, dello spettacolo e del cinema presenti, tra cui Marco D'Amore e Salvato ...