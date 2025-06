Salvamento in anticipo sui soliti tempi

San Benedetto dimostra che l'eccellenza nel servizio di salvamento può essere un valore aggiunto per il turismo. Estendere la stagione di sicurezza è un investimento strategico: clienti soddisfatti tornano e raccontano. In un periodo in cui la qualità dei servizi fa la differenza, puntare su una spiaggia sicura è più che mai fondamentale. La sicurezza non è solo un costo, ma un’opportunità per attrarre nuovi visitatori!

In una località a trazione turistica come San Benedetto, l'estensione della stagione per il servizio di salvamento è stato, inevitabilmente, un costo in più. Un investimento, si direbbe: risorse spese, in altre parole, per garantire le migliori condizioni possibili ai turisti, inseguendo la logica per cui un servizio di qualità e sicuro è, nel lungo periodo, il più apprezzato. Da parte dei balneari, eccezion fatta per qualche piccola rimostranza – il meteo di maggio non è stato buono e, malgrado ciò, gli stabilimenti si sono dotati di bagnini – si registra una generale accettazione dell' ordinanza emanata a fine aprile.

