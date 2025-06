Salute mentale il far west dei libri scritti dall’IA che ingannano chi cerca una diagnosi online – L’inchiesta

La salute mentale è diventata un terreno fertile per l'intelligenza artificiale, che sforna libri allettanti ma poco affidabili. In un mondo dove la ricerca di risposte è sempre online, la disinformazione può costare cara. Attenzione a chi cerca una diagnosi: non tutto ciò che luccica è oro. Scoprire cosa si cela dietro queste pubblicazioni è fondamentale per proteggere il nostro benessere mentale e fare scelte consapevoli.

C’è un nuovo terreno di conquista per i testi scritti dall’ intelligenza artificiale, ed è uno dei più delicati: la salute. Il “selvaggio west” dell’editoria generata da chatbot ha ormai invaso le piattaforme di e-commerce, dove è possibile trovare libri apparentemente professionali su ansia, alimentazione, disturbi mentali. Il tutto, senza una firma reale, senza controlli, senza fonti. Ma il fenomeno sta assumendo contorni particolarmente preoccupanti nel caso dei libri sull’ADHD. Diversi titoli di testi in vendita su Amazon appaiono dedicati al disturbo da deficit di attenzione e iperattività: scritti interamente da chatbot come ChatGPT vengono proposti agli acquirenti come guide affidabili alla gestione del disturbo, soprattutto negli adulti. 🔗 Leggi su Open.online

