Salute e longevità | SintesiMinerva racconta il progetto più 5 per cambiare le abitudini e vivere meglio

Scoprire come semplici cambiamenti quotidiani possano allungare la vita è il cuore del Progetto Più 5 di SintesiMinerva. Questa iniziativa, frutto della collaborazione con esperti e associazioni locali, dimostra che un’alimentazione consapevole e uno stile di vita attivo possono fare la differenza. In un’epoca in cui il benessere è sempre più al centro dell'attenzione, questo progetto offre una strada concreta verso una vita più sana e soddisfacente. Sei pronto a vivere meglio?

Cambiare le proprie abitudini per migliorare la salute e l'aspettativa di vita è possibile. Lo dimostrano i risultati del Progetto Più 5 promosso dalla cooperativa sociale SintesiMinerva insieme ai partner Vega Medica, Associazione Medica Chirone e Slow Food Empolese- Valdelsa, con il patrocinio.

