Salute e longevità | SintesiMinerva racconta il progetto più 5 per cambiare le abitudini e vivere meglio

Scoprire come vivere meglio e più a lungo è il cuore del Progetto Più 5 di SintesiMinerva. Un'iniziativa che, in un'epoca in cui la salute è al centro delle nostre vite, propone un cambiamento concreto delle abitudini quotidiane. Con il supporto di esperti, questo progetto non solo migliora la qualità della vita, ma promuove anche un approccio sostenibile per il benessere. Non è mai troppo tardi per dare una svolta alla propria esistenza!

Cambiare le proprie abitudini per migliorare la salute e l'aspettativa di vita è possibile. Lo dimostrano i risultati del Progetto Più 5 promosso dalla cooperativa sociale SintesiMinerva insieme ai partner Vega Medica, Associazione Medica Chirone e Slow Food Empolese- Valdelsa, con il patrocinio.

