Salute e informazione online | come gli italiani cercano risposte

In un'epoca in cui l'informazione è a portata di clic, sorprende scoprire che solo il 13% degli italiani si affida a Internet per risolvere i propri problemi di salute. Nonostante la vastità di contenuti disponibili, la maggioranza preferisce consultare un medico, evidenziando un’ancora forte fiducia nel sistema sanitario tradizionale. Questo trend mette in luce l’importanza della comunicazione tra pazienti e professionisti, un elemento cruciale per una salute informata e consapevole.

Tre italiani su quattro quando hanno un problema di salute si rivolgono a un medico; in particolare, al medico di base il 59,6% e a uno specialista il 15,6%. Solo il 13% tenta, se possibile, di risolvere il problema di salute cercando informazioni e consigli in Rete. L’ 11,8% trova altre soluzioni. Quando si chiede poi a quanti è capitato di cercare informazioni su Internet quando hanno avuto un problema di salute, i risultati cambiano. Due su tre, il 65,6%, dichiara di aver cercato informazioni in Rete. Tra di essi il 59,5% si è anche rivolto a un medico, mentre il 6,1% non lo ha fatto, considerando probabilmente esaurienti le risposte ai propri quesiti di salute ottenute online. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Salute e informazione online: come gli italiani cercano risposte

Leggi anche “Non mangiate quel formaggio”. Pericolo per la salute, scatta il ritiro dai supermercati italiani - Un allarme ha scosso i consumatori italiani: due formaggi, venduti con etichette rassicuranti, sono stati ritirati dai supermercati per potenziale pericolo per la salute.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Due italiani su tre chiedono consiglio a 'dottor Google' per la salute; Prima Google, poi il medico: così due italiani su tre si curano con un clic; Tornare all’essenziale: l’Italia e gli italiani visti dall’Eurispes; Quasi un terzo degli italiani rateizza o rinuncia alle cure. Meno favorevoli a eutanasia, ma aperti a adozione per gay e single e all’eterologa. Il rapporto Eurispes. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Informazione e tecnologia. Quale rapporto tra web e salute? L'85% degli italiani cerca informazioni su internet. Tutti gli scenari in un convegno a Roma

Scrive quotidianosanita.it: Nel momento della cura, le discussioni online contribuiscono all ... e delle rappresentazioni collettive.” Gli italiani e l’informazione sulla salute in Rete: usi e consumi “I trend degli ...

Salute: Censis, 4 italiani su 10 cercano informazioni online - Focus.it

Come scrive focus.it: Roma, 5 dic. (AdnKronos Salute) - Italiani 'affamati' di informazioni su salute e benessere. I dati parlano chiaro: il 41,7% cerca informazioni online sulla salute. Un fenomeno in crescita, che ha ...

La salute per gli italiani è sempre più online

Secondo bimbisaniebelli.it: Secondo i dati dell’ultima ricerca dell’Osservatorio di Reale Mutua, negli ultimi 12 mesi ben due italiani su tre (66%) hanno cercato online informazioni relative alla propria salute o a quella di un ...