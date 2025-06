Salerno | controllo dinamico dei Carabinieri 30 veicoli controllati ed identificate 40 persone

Nella notte salernitana, i Carabinieri hanno intensificato la sicurezza con un controllo dinamico nei pressi dello stadio Arechi. Tra i 30 veicoli esaminati e le 40 persone identificate, emergono due soggetti sospetti. Questo intervento sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire un ambiente più sicuro, in un periodo in cui la vigilanza è fondamentale per contrastare l'aumento della criminalità . La sicurezza è una priorità che ci riguarda tutti!

Nella notte scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno condotto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio nelle vicinanze dello stadio Arechi e in altre aree circostanti. I risultati dell'operazione sono stati significativi: sono stati controllati 30 veicoli e identificate 40 persone. Tra queste, due individui sono risultati positivi al drug test, il che ha comportato il ritiro immediato della patente di guida e il deferimento.

Da Salerno a Genova in bus, fermato per un controllo: aveva 120 grammi di cocaina

Un viaggio da Salerno a Genova si trasforma in un'operazione di polizia: un uomo di 64 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 120 grammi di cocaina.

