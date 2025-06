Salento uomo picchia la compagna in diretta su Tiktok | un conoscente chiama la polizia e lo fa arrestare

In un'epoca in cui i social media amplificano ogni gesto, un uomo ha picchiato la compagna in diretta su TikTok, rivelando il lato oscuro della viralità. Un conoscente, assistendo alla scena, ha avuto il coraggio di chiamare la polizia, portando all'arresto dell'aggressore. Questo episodio mette in luce l'importanza di intervenire e denunciare la violenza, un tema sempre più attuale nella nostra società. La tecnologia può anche essere un alleato nella lotta contro gli abusi.

Assiste su Tiktok a una aggressione nei confronti di una donna che conosce e chiama la polizia. L'episodio è accaduto a Galatone dove ieri sera sul numero di emergenza del 112 è. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, uomo picchia la compagna in diretta su Tiktok: un conoscente chiama la polizia e lo fa arrestare

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Picchia la ex compagna dopo averle sottratto il cellulare e la fa cadere dalle scale. Condannato a 6 anni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Salento, uomo picchia la compagna in diretta su Tiktok: un conoscente chiama la polizia e lo fa arrestare

Lo riporta quotidianodipuglia.it: Assiste su Tiktok a una aggressione nei confronti di una donna che conosce e chiama la polizia. L'episodio è accaduto a Galatone dove ieri sera sul numero di emergenza del 112 ...

Picchia la compagna durante una diretta su TikTok, in casa irrompe la polizia

Riporta lecceprima.it: È stato un conoscente della vittima ad accorgersene e a richiedere un intervento. Gli agenti di Nardò hanno rintracciato la coppia nella vicina Galatone. Donna in ospedale, lui denunciato ...

Picchia selvaggiamente la compagna con il figlio in braccio, arrestato

Segnala rainews.it: Intanto versa in grave condizioni la donna colpita a martellate dal marito nel barese Condividi Picchia selvaggiamente la compagna mentre ... stata la sorella dell'uomo, che, avvisata di quanto ...