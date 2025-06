Sale sul treno senza biglietto poi scappa sui binari e aggredisce i carabinieri | 23enne arrestato

Un episodio incredibile che mette in luce non solo la crescente inciviltà ma anche il tema della sicurezza sui mezzi pubblici. Un 23enne, dopo aver tentato di viaggiare senza biglietto, ha scatenato il caos sui binari aggredendo i carabinieri. In un periodo in cui la comunità cerca maggiore serenità e rispetto, questo fatto ci ricorda l'importanza di una vigilanza attenta nel trasporto pubblico. Che messaggio stiamo inviando ai giovani?

E' salito a bordo di un treno partito da Fidenza e diretto a Salsomaggiore Terme senza biglietto. Poi è stato controllato dal personale di Trenitalia ma si è rifiutato di collaborare. A quel punto sono arrivati i carabinieri ma il 23enne straniero gli ha aggrediti e minacciati ed ha anche tentato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Sale sul treno senza biglietto, poi scappa sui binari e aggredisce i carabinieri: 23enne arrestato

