saldi estivi 2025 quando si parte in piemonte

I saldi estivi in Piemonte partiranno il 5 luglio 2025, dando il via a due mesi di occasioni imperdibili! Con un trend di consumi sempre più orientato verso lo shopping esperienziale, questi sconti rappresentano una grande opportunità non solo per risparmiare, ma anche per scoprire le ultime tendenze della moda. Preparati a rinnovare il tuo guardaroba e a vivere un’estate all’insegna dello stile!

Inizieranno sabato 5 luglio i saldi estivi in Piemonte e termineranno sabato 30 agosto 2025. Come di consueto, le vendite di fine stagione partono in tutta la regione il primo sabato di luglio e la loro durata sarà di otto settimane. Nei trenta giorni che precedono l'avvio delle vendite di fine.

