Salari da fame il personale dei musei dell' Università pronti allo sciopero

I musei dell'Università di Padova si trovano al centro di una battaglia cruciale: il personale, stanco di salari da fame e contratti inadeguati, è pronto a scioperare. Questa mobilitazione non è solo locale; si inserisce in un trend più ampio di rivendicazione dei diritti dei lavoratori nel settore culturale. La passione e le competenze di chi opera in questi luoghi preziosi meritano di essere riconosciute e valorizzate. La cultura non può prosperare senza il giusto sostegno

Bassi salari, contratti inadeguati e orari non rispettati. Il personale dei musei dell’Università di Padova è pronto alla mobilitazione. I siti museali dell’Università di Padova si reggono ogni giorno sull’impegno di lavoratrici e lavoratori che mettono a disposizione competenze e professionalità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Salari da fame, il personale dei musei dell'Università pronti allo sciopero

Leggi anche Stop ai salari accessori del personale sanitario, Fp Cgil: "Persecuzione, non è così che si risana il deficit" - La Fp Cgil denuncia il blocco dei salari accessori per il personale sanitario delle ASL abruzzesi, considerando questa decisione una forma di persecuzione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cultura, l’esercito dei precari: A Milano oltre 5mila sfruttati. Dai musei ai teatri, salari da fame; Cultura l’esercito dei precari | A Milano oltre 5mila sfruttati Dai musei ai teatri salari da fame. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cultura, l’esercito dei precari: "A Milano oltre 5mila sfruttati. Dai musei ai teatri, salari da fame"

Segnala msn.com: Il report della Uil su un settore finito anche al centro di inchieste: condizioni critiche. Giungla contratti: custodi di sala fatti passare per addetti alle pulizie o come portieri .

Nei musei italiani non c’è abbastanza personale

ilpost.it scrive: Da mesi in Italia direttori e direttrici di diversi musei lamentano una grave mancanza di personale, che ha conseguenze molto concrete: musei che sono rimasti chiusi in giorni di festa ...

Dai salari alle pensioni da fame

Segnala lanotiziagiornale.it: Insomma, a salari da fame corrisponderanno inevitabilmente pensioni da fame. Ma sul salario minimo il governo Meloni continua a fare orecchie da mercante. Anche se, nei giorni scorsi, il ...