Salari al palo prezzi su Lo stipendio sale del 6% Il riso del 50% in 5 anni e lo zucchero del 64%

In un’estate dove il sole brilla, i conti si fanno pesanti. Salari stagnanti e prezzi alle stelle: il riso +50%, lo zucchero +64% in cinque anni. È questa la realtà che ci attende anche sotto l’ombrellone a Cesenatico. Una pausa caffè può costare un occhio della testa! Un invito a riflettere: quanto stiamo pagando davvero il nostro benessere? La bellezza ha un prezzo, ma il nostro budget non può restare al palo.

"Buongiorno, una pasta e un caffè per piacere?". "Certo, sono 4 euro". Servizio impeccabile, prodotti prelibati, tavoli eleganti, sole, mare, sabbia. tutto perfetto, tranne il conto. Non è un po’ salato in un bagno al mare a Cesenatico? La colazione del sabato mattina inizia così: con gli aumenti. E quello che rimbalza nitido, agli occhi di tutti, è che ‘i salari sono al palo, ma il costo della vita è alle stelle’. Anche nella nostra città sono in aumento le famiglie che, pur avendo due lavoratori in casa, a causa di contratti sempre più precari e stipendi troppo bassi, fanno fatica a far quadrare il bilancio e ad arrivare a fine mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salari al palo, prezzi su. Lo stipendio sale del 6%. Il riso del 50% in 5 anni e lo zucchero del 64%

Cerca Video su questo argomento: Salari Palo Prezzi Stipendio Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Salari al palo, prezzi su. Lo stipendio sale del 6%. Il riso del 50% in 5 anni e lo zucchero del 64%. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Salari al palo, prezzi su. Lo stipendio sale del 6%. Il riso del 50% in 5 anni e lo zucchero del 64%

msn.com scrive: Il reddito medio nella provincia di Forlì-Cesena è di 21.796 euro all’anno. Il rialzo di alcuni beni primari ha registrato aumenti superiori al 20%. Ma i cesenati non rinunciano alla colazione al bar ...

Salari al palo, prezzi su: lo stipendio è salito del 7%, l’olio d’oliva del 42%

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Pesaro, 11 maggio 2025 – Salari ... stipendio mensile (per tredici mensilità) di circa 1.300 euro al mese. Ma se guardiamo un altro dato, fornito da Istat, relativo all’aumento dei prezzi ...

Salari fermi al palo mentre il costo della vita corre

lanotiziagiornale.it scrive: Palazzo Koch: salari reali al di sotto dei livelli del 2000. A maggio l'inflazione scende leggermente ma il carrello della spesa sale.